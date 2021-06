Fijołek: Polityka przestrzenna to najważniejsze wyzwanie PAP, Darek Delmanowicz

– Moje pierwsze decyzje wiążą się z polityka przestrzenna. To najważniejsze wyzwanie na najbliższe dwa lata. Przestrzeń i zagospodarowanie przestrzenne to główne narzędzia włodarzy miast w kontekście wychodzenia z pandemii, kryzysu klimatycznego. Chodzi o tworzenie miejsc zielonych, czy tych z usługami publicznymi tak, by tworzyły się relacje między mieszkańcami – mówi prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek w podcaście „Mówią Prezydenci”.