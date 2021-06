Bortniczuk: Nowa partia wejdzie do koalicji rządzącej

Były polityk Porozumienia, usunięty z partii Jarosława Gowina wraz z Adamem Bielanem, który podważał przywództwo wicepremiera, zapowiedział powstanie nowej partii. Będzie to Partia Republikańska.

Bortniczuk zapowiedział, że w ciągu 2 tygodni odbędzie się w Warszawie "bardzo duża impreza", na której "Polski Ład" PiS zostanie poszerzony o propozycje nowego ugrupowania.

- Nasze propozycje będą na tyle ciekawe, że będzie się o nich mówiło. Będą nas wyróżniać i uzupełniać "Polski Ład" - powiedział Bortniczuk. - Sukcesem jest to, że po kilkunastu miesiącach niesnasek w Porozumieniu, idziemy naprzód swoją drogą i będziemy przekonywać Polaków do naszej wizji.

A samo ugrupowanie wejdzie do koalicji rządzącej i będzie miało wpływ na to, co się dzieje w Polsce - zapowiedział polityk w rozmowie z Onetem.

Bortniczuk skrytykował co prawda wicemarszałka Ryszarda Terleckiego za jego wpis o Swiatłanie Cichanouskiej, nazywając go "niepotrzebnym", ale nie zagłosuje przeciwko Terleckiemu, jeśli posłowie będą decydować o usunięciu go z fotela wicemarszałka. - o kwestia lojalności wewnątrz obozu - powiedział Bortniczuk.