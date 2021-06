Tadeusz Truskolaski: Samorządowcy pokazali gest solidarności i siłę

– Wielokrotnie tłumaczyłem: Nie jesteśmy przeciwko polskiemu rządowi, jesteśmy przeciwko psuciu państwa. My jesteśmy ludźmi pragmatycznymi, wiemy czego trzeba ludziom. A jesteśmy systematycznie niszczeni, np. minister Czarnek chce odebrać nam szkoły – podkreśla Truskolaski.

W podcaście rozmawiamy też o inwestycjach i zmianach w Białymstoku, w tym lotnisku w Krywlanach oraz strategii rozwoju miasta.

