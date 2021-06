Senyszyn: Lidia Staroń? Polityk wylansowana za Platformy, ulubienica Tuska

- Tak jak program 500+ okazał się kompletnym niewypałem w aspekcie zwiększenia liczby urodzeń, tak trudno powiedzieć, czy projekt zakładający 12 tys. na wychowanie dziecka między 1. a 3. rokiem życia, czy pewne ulgi mieszkaniowe, kredyt bez wkładu własnego przyczynią się do zwiększenia dzietności, ponieważ jest pewien problem całej Europy, stosunkowo niska dzietność - odparła.

W czwartek rząd zaprezentował założenia "Strategii Demograficznej 2040", której deklarowanym celem jest podniesienie dzietności do poziomu zbliżonego do zastępowalności pokoleń w perspektywie najbliższych 20 lat. Projekt, który nie został jeszcze przyjęty, zakłada m.in. zmniejszenie możliwości zawierania umów na czas określony, ochronę ojców przed zwolnieniem z pracy i wprowadzenie bonu mieszkaniowego dla mieszkających w małych lokalach rodzin z dziećmi.

Zdaniem Joanny Senyszyn, program 500+ wypchnął 100 tys. kobiet z rynku pracy, a osoby te będą przez to miały niższe emerytury.

Na uwagę, że ojcowie coraz częściej korzystają z urlopów tacierzyńskich Senyszyn odpowiedziała, że "panowie niestety ciągle niezbyt chętnie korzystają". - Dlatego że gender, czyli ta płeć kulturowa, rozpisała w taki sposób role, że ciągle mamy model matki Polki, i ten model matki Polki to niestety jest model cierpiętnicy, która poświęca się dla dzieci, dla domu, dla męża - stwierdziła.

Senyszyn: Chciałabym, żeby Lidia Staroń nie została RPO

W Polskim Radiu 24 posłanka była też pytana o wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. W piątek Senat zdecyduje, czy udzielić poparcia wybranej przez Sejm senator Lidii Staroń.

Joanna Senyszyn odparła, iż bardzo by chciała, by senator Staroń nie uzyskała poparcia senatorów. - Uważam, że nie jest to osoba, która powinna zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich - dodała.

- Mam świadomość, że wówczas będzie zmiana ustawy, że Rzecznikiem zostanie osoba, która będzie pełniła te obowiązki, niemniej to powinien być absolutnie prawnik, urzędnik państwowy, natomiast pani Staroń - wbrew temu, co mówiono - jest politykiem wylansowanym za czasów Platformy Obywatelskiej, ulubienica Tuska, która chciała zniszczyć spółdzielczość mieszkaniową w Polsce - powiedziała Senyszyn.

- Ja bym chciała, żeby ona nie została Rzecznikiem Praw Obywatelskich bez względu na to, z jaką by się partią identyfikowała. Zresztą, ja mało cenię ludzi, którzy tak skaczą z kwiatka na kwiatek - dodała, odnosząc się do przeszłości politycznej Lidii Staroń, obecnie senator z Koła Senatorów Niezależnych.