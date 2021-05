Andrzej Halicki: Pieniądze są – nie ma zgody

Halicki wyjaśnił jak przedstawia się sytuacja dotycząca przyjęcia mechanizmu „paszportów covidowych” – We wtorek, w dwudziestu państwach członkowskich UE taki system zaczął być testowany, niestety Polska nie jest jednym z tych krajów. To oznacza, że znów jesteśmy gdzieś w ogonie UE, a przecież trzeba mieć pewność, że Polacy nie będą obok tego systemu i nie będą dyskryminowani. System opiera się na trzech rejestrach: pierwszy dotyczy szczepień i PE oczekuje, że będzie się stosować certyfikaty szczepień. Drugim elementem jest testowanie i jako parlamentarzyści uważamy, że dostęp powinien być powszechny – więc testy muszą być bezpłatne, bo inaczej znów powstanie wykluczenie. Trzeci element to zbiór danych dotyczący przebytej choroby - wszystkie te trzy elementy muszą być dostępne w każdym miejscu – stwierdził poseł.

