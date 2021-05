Kaznowska: Chaos i niepewność towarzyszyły nam przez cały rok materiały prasowe

Brak wytycznych sanitarnych, brak przygotowania szpitali do pandemii i kadra, to największy problem, jaki towarzyszył nam w ostatnim roku. Wszystko działo się bardzo szybko, chaotycznie. Patrzę na to nie tylko przez pryzmat ochrony zdrowia, ale także warszawskiej oświaty. To, co się działo w oświacie od początku roku, było naprawdę przerażające – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, w rozmowie z Michałem Kolanko.