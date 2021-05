Awaria w Bełchatowie. "Musimy stworzyć energetykę od nowa" Adobe Stock

- Elektrowni w Bełchatowie nie możemy już dziś wyłączyć na stałe. Ale już dziś powinniśmy przestać dyskutować co zrobić z sektorem energetycznym w Polsce, tak aby był przygotowany na nową rzeczywistość napędzaną kryzysem klimatycznym – mówi Michał Niewiadomski. W poniedziałek doszło do wielkiej awarii w polskim systemie energetycznym. Przestały pracować prawie wszystkie – 10 na 11 - bloki w należącej do PGE Elektrowni Bełchatów. Nagle zabrakło prawie 4 GW mocy. Uratował nas import energii elektrycznej.