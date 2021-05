Fundusz Odbudowy: Senat doda preambułę do ustawy. Znamy jej treść

O tym, że opozycja porozumiała się w sprawie preambuły, jaką zamierza dodać do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy, przyjętej przez Sejm głosami PiS, Porozumienia, Lewicy, PSL i Polski 2050 (KO wstrzymała się od głosu, Konfederacja i Solidarna Polska były przeciw), mówił we wtorek w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.

- Będziemy wprowadzać preambułę do tego projektu ustawy, bo co do tej poprawki jest pełna zgoda, że można ją wprowadzić - zapowiedział senator.

Kwiatkowski przypomniał, że za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosował w Sejmie Jarosław Kaczyński, co - jak wyraził nadzieję - skłoni senatorów PiS do poparcia takiej poprawki.

- Ja jestem absolutnie za przyjęciem Funduszu Odbudowy. Dokona się to w Senacie 27 maja - dodał.