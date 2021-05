Konfederacja chce Trybunału Stanu dla premiera Morawieckiego

Robert Winnicki zacytował art. 90 konstytucji, który głosi, że "ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej" przekazująca organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach "jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów".

Winnicki mówił, że głosowanie nie powinno odbywać się w zaproponowanym trybie. - Dlatego jeśli ten akt zostanie dzisiaj podjęty, to rozpoczniemy dzisiaj zbieranie podpisów pod wnioskiem o Trybunał Stanu. Premier Rzeczpospolitej kieruje w trybie zwykłej większości ratyfikację "funduszu zadłużenia" - to kwalifikuje się pod Trybunał Stanu - mówił polityk Konfederacji.

- O tym, czy to jest ważne, czy nieważne powinien się wypowiedzieć Trybunał. Chcemy, żeby Trybunał ocenił, że jest to po prostu bezprawne. Konstytucja jest jasna, prosta i każdy umie czytać. Jeżeli rząd ma jakichś ekspertów, którzy czytają ją wspak, to ja na to nic nie poradzę - powiedział z kolei Janusz Korwin-Mikke (Partia KORWiN).

Poseł Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), kandydat Konfederacji w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa powiedział, nawet gdyby ustawa była procedowana z uwzględnieniem konstytucji, to z jego punktu widzenia "treść i znaczenie tego dokumentu jest aktem zdrady stanu". - Samo przedłożenie tego dokumentu jest aktem zdradzieckim, jest bowiem aktem abdykacji z suwerenności, z suwerenności podatkowej, finansowej - mówił.

Grzegorz Braun zwrócił się do obywateli z pytaniem, czy są gotowi "przystać na to, że Bruksela mocą tego podstępnie procedowanego i oszukańczego prawa będzie miała moc nakładania bezpośrednio i bez konsultacji z nikim w Rzeczypospolitej podatków i będzie miała moc zadłużania następnych pokoleń Polaków". - To właśnie nazywam abdykacją z suwerenności, to właśnie nazywam aktem zdrady stanu - powiedział poseł Konfederacji.