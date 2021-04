Tusk: Przemiana Rzeczypospolitej w Rzecz Pisowską

Zgodnie jednak z ustawą o RPO, pełni on urząd do momentu wybrania swojego następcy.

Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich wygasła we wrześniu ubiegłego roku, po 5-letniej zgodnej z konstytucją kadencji.

Grupa posłów PiS wystosowała wniosek do TK o sprawdzenie, czy fakt, iż Bodnar nadal pełni tę funkcję, jest zgodny z konstytucją.

Jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że jest to sprzeczne z ustawą zasadniczą, urząd rzecznika Praw Obywatelskich pozostanie nieobsadzony - przez ostatnie pół roku posłom i senatorom nie udało się zgodzić co do żadnej proponowanej kandydatury.

W sprawie wypowiedział się w mediach społecznościowych były premier Donald Tusk.

"Nielegalne władze chcą dziś usunąć Rzecznika Praw Obywatelskich" - napisał Tusk na Twitterze. "To nie jest atak na urząd, to atak na każdego z Was".

"Przemiana Rzeczypospolitej w rzecz Pisowską" - skwitował były premier.