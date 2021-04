Horała o sprawie Nowaka: Prokuratura miała czas, by zebrać dowody Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Rok to powinien być wystarczający czas na postawienie zarzutów i pójście na proces do sądu, a gdyby tak się stało, to wtedy sprawa byłaby już właściwie bezprzedmiotowa - powiedział w Polskim Radiu Marcin Horała (PiS), komentując decyzję sądu w sprawie Sławomira Nowaka.