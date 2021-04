Obajtek: Dlatego to potężne wycie. To są potężne interesy

- Dlatego to potężne wycie, obniżanie mojej wiarygodności. To są potężne interesy i czasami idę w poprzek tych potężnych interesów, dlatego są pewnego rodzaju zlecenia i wycie w celu obniżenia mojej wiarygodności. W tak potężnym biznesie nic nie dzieje się bez przyczyny - komentował Obajtek, dodając, że „podczas pandemii Orlen zarobił 2 miliardy 800 milionów złotych, a za czasów PO przez 8 lat Orlen zarobił 2 miliardy 900 milionów”.

- Proszę zobaczyć, co było za tamtych czasów PO. Wtedy były słabe efekty Orlenu, a sam koncern borykał się ze stabilnością finansową. Orlen nie inwestował, a podejmowane inwestycje dotyczyły aktyw w Kanadzie, które dzisiaj trzeba odpisywać. To są ich inwestycje, gdzie musimy robić odpisy, bo to wydobycie w Kanadzie nie zabezpiecza interesu paliwowego naszego kraju. Karmiono nas wtedy w telewizji informacjami, że kupuje się Kanadę, bo ona zabezpiecza nam produkcję. Jak? Czy choć jeden statek przypłynął z Kanady do nas? To były po prostu bzdury, którymi karmiono Polaków, tak jak gazem łupkowym i wieloma innymi „fantastycznymi” rzeczami. To była polityka, w której co innego się mówiło, a co innego się robiło - przekonywał szef PKN Orlen.

Obajtek skomentował też zaskarżenie przez Rzecznika praw obywatelskich decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. - To jest godne pożałowania, bo firmie odbiera się prawo do kupowania - stwierdził.

- Pragnę zaznaczyć, że to zostało kupione za wolą sprzedającego i kupującego, więc gdzie tu jest łamanie jakiegokolwiek prawa? Mamy prawo robić biznes, myśleć o nowoczesnych kanałach informacyjnych dla klienta, zwłaszcza, że przejmujemy jeszcze inne firmy (…). Mamy prawo docierać do klienta, mając media - podkreślił Daniel Obajtek.