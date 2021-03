Wróblewski ws. LGBT: Nikt nie jest w Polsce dyskryminowany

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia UE "strefą wolności osób LGBTQI". Projekt poparło 492 eurodeputowanych, 141 było przeciw, 46 wstrzymało się od głosu.

W Polskim Radiu 24 o sprawę pytany był poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, który według nieoficjalnych doniesień może być kolejnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, wystawienie kandydatury Wróblewskiego to "bardzo możliwy" scenariusz.

- To próba wywarcia pewnej presji na to, aby państwa Unii Europejskiej dostosowały się do agendy światopoglądowej części krajów Europy Zachodniej - powiedział o rezolucji PE Wróblewski.



Poseł dodał, że w tym zakresie państwa europejskie są niezależne. - W Polsce obowiązuje konstytucja, na przykład z artykułem 18., który wskazuje, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny i my powinniśmy, jesteśmy zobowiązani z racji obowiązujących przepisów konstytucji do tego, aby trzymać się tych rozwiązań, które zostały przyjęte w polskiej konstytucji - zaznaczył.