Wałęsa przed operacją: Liczę na właściwe osądzenie Fotorzepa, Marian Zubrzycki

- Do zobaczenia, jeśli los pozwoli mi jeszcze na tym padole trochę tu pomieszkać. A jeśli nie, to pomódlcie się za mnie. Nie boję się tamtego życia, idę z otwartą przyłbicą - powiedział Lech Wałęsa przed udaniem się do szpitala. Były prezydent zaproponował też opozycji zbieranie podpisów za odwołaniem rządzących.