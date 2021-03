Donald Tusk: Nie ma wątpliwości, że PiS chce wdrożyć model węgierski

Donald Tusk komentował w poniedziałek w TVN24 plany rządu PiS dotyczące wprowadzenia podatku od reklam. - Znamy fascynację liderów PiS i Kaczyńskiego modelem węgierskim. Wielokrotnie się powoływali na Orbana jako swojego idola politycznego. Nie mam wątpliwości, że krok za krokiem starają się ten model wdrażać. Polega on między innymi na tym, żeby zdusić wszystkimi metodami media, które nie sprzyjają tej władzy lub są neutralne i jednocześnie kontrolować media publiczne - powiedział. - Władza o takich skłonnościach autorytarnych robi to po to, żeby być bezkarnym. Bez niezależnych mediów nie będziemy mieli informacji o tych ludziach i ich działaniach - dodał. - Ta ustawa i w treści i w intencji była o tym, jak założyć kaganiec i ubezwłasnowolnić media, które są niezależne - zaznaczył.

