Opublikowano nowe "taśmy Obajtka"

Główną postacią nowo opublikowanych taśm jest należąca do rodziny obecnego prezesa Orlenu Bernadetta Obajtek, nazywana przez współpracowników Bernadką. Według "GW", 14 sierpnia 2009 r. pracująca w firmie TT Plast Bernadetta Obajtek (wcześniej związana z konkurencyjną firmą Elektroplast, należącą do skonfliktowanego z ówczesnym wójtem Pcimia wuja Daniela Obajtka) rozmawiała z pracownikiem firmy, Szymonem.

Oto fragment rozmowy, zamieszczony przez "Wyborczą":



Bernadka: Panie Szymonie, mam takie pytanie, bo dowiedziałam się od Daniela...

Szymon: Może pani wolniej mówić, bo nie słyszę.

Bernadka: Mówię, że Sławek będzie teraz nominowany na Bieruń i teraz mam pytanie, jak ja mam podzielić Polskę między tymi dwoma przedstawicielami?

Szymon: No, a ja nic takiego nie słyszałem, że Sławek będzie na Bieruń.

Bernadka: Nie? Mi tak Daniel powiedział, żebym się kontaktowała z panem, jak Polskę dzielić.

Szymon: No ale jak to? Ja nic nie wiem o tym. Ja muszę porozmawiać sobie z prezesami.



Po kolejnej rozmowie z Bernadettą Obajtek Szymon miał zadzwonić do Daniela Obajtka. W opublikowanym przez "GW" zapisie rozmowy czytamy:

Szymon: Powiedz mi, Danielu, o dwie rzeczy chciałem się zapytać. Coś mi Bernadka mówiła, że Sławek idzie do Bierunia, nic nie wiem.

Daniel: A to nic, to akurat, przyjacielu, ciebie nie dotyczy, taka sytuacja, że się zastanawiamy z chłopakami. Ty jesteś od grubszych tematów, tych dwóch chłopaków i jeszcze ten mój przyjaciel, który nam pomaga, a w Bieruniu, no, (wulg.), tam, Szymek, musisz coś mieć, bo słuchaj, ty jesteś w porządku człowiek, ale sam wiesz, jak to wygląda jechać tam na dzień, na dwa, jak tu mamy, (wulg.), tyle tematów.

Szymon: No dobra, tylko, no wiesz, jakby mi tak powiedzieć wcześniej niż Bernadka...

Daniel: No, Szymek, miałem z tobą na ten temat gadać w poniedziałek, ale co ja będę gadać, jak nie wiedziałem, czy Sławek przyjmie tę ofertę. Jeżeli Sławek przyjmie ofertę, to będziemy gadać z tobą. Jeśli Sławek nie przyjmie oferty, to jest inna sprawa.