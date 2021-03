Kaczyński: Warto być Polakiem i warto, żeby Polska trwała

- Świnoujście, polska część wyspy Uznam to początek naszego kraju, początek Polski, można powiedzieć, licząc od północnego-zachodu. Ta część była przez wiele lat i ciągle jeszcze jest niepołączona drogami, tak jak to być powinno, z częścią pozostałą - stwierdzał, wspominając o konieczności korzystania z przeprawy promowej. - Postanowiliśmy tę niewłaściwą i szkodliwą sytuację zmienić - mówił niespełna 14 lat temu Kaczyński.

"Silne Pomorze Zachodnie do polska racja stanu"

- Przed laty mój świętej pamięci brat powiedział, że silne Pomorze Zachodnie do polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i którymi my się kierujemy - oświadczył. Dodał, że słowa te wyrażają dążenie, by Polska była państwem scalonym i silnym. Mówił, że jednym z aspektów jest integracja w sferze transportu.

Jarosław Kaczyński powiedział, że pewna część Pomorza Zachodniego była "w jakimś sensie" oddzielona od reszty kraju. - Potrzebna była tutaj wola, bo ta inwestycja z punktu widzenia kalkulacji czysto ekonomicznych mogłaby być poddawana w wątpliwość. Ale na szczęście byli tacy, którzy bardzo zdecydowanie dążyli do tego, żeby te wątpliwości przełamać - zaznaczył.

Wicepremier stwierdził, że poprzednie i obecne rządy PiS były zdeterminowane, by przeprowadzić budowę tunelu.

- Rozpoczyna się wiercenie tunelu. To chwila ważna, chwila, która mam nadzieję zostanie zapamiętana. Teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie i Zachodnie Pomorze, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną - podkreślił oceniając, że to ważne z punktu widzenia m.in. gospodarki i kultury.