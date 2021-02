Gruzja. Lider opozycji aresztowany. USA wyrażają zaniepokojenie

- To koniec tego rządu. Jesteśmy stanowczy i zjednoczeni w naszej wierze - zapewniał Melia na chwilę przed zatrzymaniem. Lider opozycji stwierdził przy tym, że nowy premier Irakli Garibaszwili i założyciel partii Gruzińskie Marzenie Bidzina Iwaniszwili to „zdrajcy”.

Nakaz aresztowania Melii doprowadził do dymisji dotychczasowego szefa rządu. Giorgi Gacharia zrezygnował ze swego stanowiska, ponieważ nie zgadzał się na wsadzenie do aresztu szefa największej partii opozycyjnej. – Jestem przekonany, że nie można egzekwować prawa w stosunku do jednego obywatela, jeśli pociąga to za sobą ryzyko dla zdrowia lub życia innych albo tworzy możliwość eskalacji politycznej – tłumaczył. Decyzję o ustąpieniu podjął, gdyż „niestety nie znalazł zrozumienia wśród swoich współpracowników".

Melia w czasie zatrzymania, relacjonowanego na żywo m.in. w mediach społecznościowych, zauważył, że „żaden Gruzin nie powinien być stawiany przed sądem” za protestowanie przeciwko obecności rosyjskiego deputowanego w parlamencie Gruzji. Nawiązał do głośnej sprawy z 2019 roku, gdy do Tbilisi przyjechali reprezentanci „prawosławnych parlamentów", czyli deputowani z krajów, gdzie dominuje wschodni obrządek chrześcijaństwa. Wśród nich byli Rosjanie z nielubianym w Gruzji komunistą Siergiejem Gawriłowem, który w 2008 roku głosował w rosyjskim parlamencie za uznaniem niepodległości Abchazji i Osetii Południowej.