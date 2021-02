Sieroty po Trumpie. Transfery Hołowni Fot. 1 Nicholas Kamm / AFP, fot. 2 Jerzy Dudek/Fotorzepa

- Donald Trump nie pozwoli o sobie zapomnieć. Tym bardziej, że nie ma nikogo w Partii Republikańskiej, kto mógłby go dziś zastąpić w roli lidera – mówi Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego "Rzeczpospolitej". W weekend 7 senatorów z Partii Republikańskiej głosowało za impeachmentem Donalda Trumpa, a do przeważenia szali zabrakło 10 głosów. Trump zapowiedział od razu po decyzji amerykańskiego senatu, że jeszcze wszyscy o nim usłyszą. A w drugiej części programu, Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej" komentuje transfer posłanki Koalicji Obywatelskiej Pauliny Hennig-Kloski do Polski 2050 Szymona Hołowni. - To umożliwi Hołowni utworzenie koła parlamentarnego, ale ta decyzja może nie być zrozumiała dla zwolenników Polski 2050 – komentuje Szułdrzyński.