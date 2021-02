Koronawirus. Prezes PSL o obostrzeniach: Rząd powinien uruchomić wszystko

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że sądy administracyjne "przyznają rację, że obostrzenia są wprowadzane w wielu miejscach nieleganie". - Jesteśmy pewni, że nasz pozew pomoże wielu przedsiębiorcom i po prostu będzie skuteczny - zaznaczył.

Prezes PSL opowiedział się za luzowaniem nakładanych przez rząd ograniczeń. - Uważam, że w reżimie sanitarnym otwarta cała gospodarka jest bezpieczniejsza dla życia i zdrowia niż takie połowiczne działanie jak mamy teraz realizowane przez rząd - powiedział.

Podkreślił, że we Włoszech restauracje nie zostały zamknięte, w Szwajcarii działały stoki narciarskie i że w żadnym państwie nie wprowadzono tak surowych restrykcji dotyczących branży hotelarskiej jak w Polsce.

- Dzisiaj trzeba otworzyć restauracje, siłownie, w reżimie sanitarnym. Bo jeżeli to nie następuje, to dochodzi do baletów na Krupówkach, bo ludzie nie mają gdzie się spotkać. Przyjechali do hotelu, chcą gdzieś wyjść, chcą coś zjeść i nie mają gdzie tego zrobić, to urządzają imprezę na ulicy - mówił polityk, odnosząc się do wydarzeń z weekendu.

Zdaniem prezesa ludowców, błędem było otworzenie jedynie części gospodarki. - To rodzi konsekwencje, dlatego rząd powinien od najbliższej soboty, od najbliższego piątku uruchomić wszystko, w reżimie sanitarnym - ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz.