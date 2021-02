500 plus od chwili poczęcia? Poseł zwrócił się do ZUS Wiosna Biedronia/Marek Rutka

Poseł Lewicy Marek Rutka zwrócił się do ZUS o wypłatę dodatkowych 4500 zł w ramach programu 500 plus. To niewypłacone świadczenie od czasu poczęcia do dnia narodzin córki. - Jeśli Trybunał stwierdza, że od momentu poczęcia to jest już człowiek, a nie płód, to przysługują mu określone prawa. Także i świadczenia finansowe - tłumaczy w rozmowie z Onetem.