Donald Tusk: Nie ucieknę od politycznej roli w przyszłości

Były premier w rozmowie z TVN24 odniósł się do ubiegłotygodniowych zamieszek w Waszyngtonie. - Lekcja Kapitolu (…) polega na tym, że wszędzie mamy gdzieś swój własny Kapitol i trzeba tego Kapitolu bronić - powiedział Donald Tusk.

- Jeśli nie będziemy bronili demokracji, to będziemy mogli mieć pretensję wyłącznie do samych siebie. Nie do demokracji jako systemu, tylko do samych siebie - dodał.

Zapytany, czy zamierza wrócić do polskiej polityki, odpowiedział, że jest w niej cały czas obecny. Jego zdaniem dba o to telewizja publiczna.

- Jeśli chodzi o obecność innego typu, o jakąś moją polityczną aktywność i polityczną rolę w przyszłości, na pewno od tego nie ucieknę. Zrobię wszystko co w mojej mocy, na pewno jeszcze przed wyborami w Polsce, żeby pomóc w zwycięstwie i przywróceniu normalności i demokracji - mówił.