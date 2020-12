Morawiecki: Będziemy twardo realizować nasze interesy

Odpowiadając na pytanie prowadzącego program Krzysztofa Ziemca, jak zapatruje się na odrębne stanowisko Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski, premier, powiedział, że nie miał jeszcze okazji do rozmowy z nimi po szczycie, ale "Zjednoczona Prawica to partia <dużego namiotu>, i mieszczą się tu radykalne poglądy z jednej i drugiej strony". Gdyby Solidarna Polska decydowała się na wyjście z kolaicji, Morawiecki będzie "bardzo mocno namawiał kolegów, żeby utrzymać jedność".

Podsumowując ustalenia unijnego szczytu premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że osiągnięto bardzo dobry budżet, a do Polski dotrze 770 mld zł w ciągu siedmiu lat.

W sprawie szczepień Morawiecki powiedział: "Martwi mnie, że 50 proc. Polaków nie chce się zaszczepić na COVID-19. Na Zachodzie chęć zaszczepienia deklaruje 80-90 proc. społeczeństwa". Obiecał, że będzie namawiał Polaków do jak najliczniejszego udziału w szczepieniach przeciwko Covid-19. Sam premier planuje się zaszczepić, kiedy nadejdzie jego kolejność, po osobach starszych i pracownikach służby zdrowia.

Premier powiedział, że jeśli w okresie Świąt i ferii Polacy będą przestrzegali obostrzeń, to jest szansa, że po 18 stycznia dzieci wrócą do szkół, w stancjonarnym lub hybrydowym systemie. "Namawiam do ograniczonej mobilności" - dodał.