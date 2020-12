Czarzasty: Ziobro zrobi wszystko, by nie stracić funkcji

Czarzasty skomentował wyniki unijnego szczytu.

- Stały się cztery rzeczy: po pierwsze Polska dostała pieniądze i to dobra informacja. Po drugie premier posłuchał opozycji i nie zgłosił weta, a przecież jedyną stroną, która mówiła, by go nie zgłaszać, była opozycja. Po trzecie Zbigniew Ziobro zrobił z siebie idiotę. Po czwarte walka o praworządność w Polsce w ramach UE trwa, bo przecież to rozporządzenie łączące praworządność z pieniędzmi nie zostało wycofane, a tylko skierowane do TSUE. Ponadto zostanie uszczegółowione, więc pod tym względem PiS nie odniosło sukcesu – ocenił wicemarszałek Sejmu.