Marek Migalski o rządach PiS: Będzie jak jest, albo bardziej Marek Migalski

- Zarówno z wydarzeń, jak i ze słów jakie padają na polskiej scenie politycznej nic nie wynika. Będzie jak jest, albo bardziej. PiS, a raczej koalicja Zjednoczonej Prawicy będzie rządzić zgodnie z planem do 2023 roku. Może to przerwać tylko konflikt w koalicji – prognozuje profesor Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Komentując ostatnie tygodnie, gdy głównym tematem było polskie veto wobec unijnego budżetu i funduszu odbudowy w związku z zasadą praworządności, a co za tym idzie kwestia naszego członkostwa w Unii Europejskiej, prof. Migalski mówi – Różne postawy Kaczyńskiego, Morawieckiego, Gowina i Ziobry zaspokoiły potrzeby różnych grup. A to przełożyło się na ogólny, wspólny wynik. Notowania Zjednoczonej Prawicy będą raczej rosły.