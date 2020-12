Kamila Gasiuk-Pihowicz: Weto będzie oznaczało ruinę gospodarczą Polski.

Posłanka Platformy Obywatelskiej mówiła w Radiu Plus o konsekwencjach jakie jej zdaniem grożą Polsce w wyniku zastosowania weta. - Stracimy astronomiczne pieniądze, a na to Polski nie stać (…) Polska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej po epidemii, widać to gołym okiem i to wsparcie najzwyczajniej w świecie jest potrzebne - powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Jak stwierdziła posłanka, „wprowadzenie weta było działaniem dramatycznie szkodliwym”. - Powinno się to spotkać z reakcją taką jak chociażby Trybunał Stanu. Jest w tym jednak pewna zdrada. Można rozmawiać na temat zdrady dyplomatycznej. Więc mamy do czynienia z pewnym przestępstwem, które mogłoby być rozpatrywane w tym kontekście - podkreśliła. - Na szali z jednej strony leżą olbrzymie pieniądze, a z drugiej mamy chęć PiS-u do niczym nieograniczonej władzy - dodała.

Kamila-Gasiuk Pihowicz została zapytana także o czwartkowe słowa wicepremiera Jarosława Gowina dotyczące deklaracji interpretacyjnych do budżetu. - To głos, który jest głosem w dobrym kierunku. Wszystko co nas przybliża do tego żeby budżet był przyjęty jest krokiem w dobrą stronę - oceniła posłanka. - Co do tych wiążących deklaracji pewnie bym się nie zgodziła. To czego oczekuje UE jest jasne i wymaga przestrzegania zasad, na które się umówiliśmy - dodała.

Przedstawiciele Polski i Węgier nie zgodzili się na pakiet finansowy, który obejmuje blisko 1,1 bln euro w nowym budżecie UE na lata 2021–2027 i 750 mld euro w funduszu odbudowy gospodarki po pandemii. Z tych dwóch źródeł Polska ma obiecane ok. 160 mld euro w formie dotacji oraz preferencyjnych kredytów.

Powód weta był ten sam w przypadku obu krajów: sprzeciw wobec mechanizmu warunkowości pozwalającego na zawieszenia unijnych funduszy krajom, w których brak praworządności stwarza ryzyko naruszenia interesów finansowych UE (inaczej mówiąc, wobec zasady „pieniądze za praworządność). Sam mechanizm jest przyjmowany większością głosów i taka większość była. Ale Polska i Węgry stwierdziły, że w takiej sytuacji – skoro nie mogą formalnie zablokować mechanizmu – to blokują budżet i fundusz odbudowy.