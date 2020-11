Lichocka: Nie ma mowy o żadnym wychodzeniu Polski z UE Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Prawo i Sprawiedliwość jest tym środowiskiem, które jako pierwsze formułowało po 1989 roku postulaty przynależności do zachodnich struktur, zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. To ludzie dzisiaj tworzący Prawo i Sprawiedliwość na początku lat 90. pierwsi o tym mówili - powiedziała posłanka PiS Joanna Lichocka, na antenie Polskiego Radia 24 oceniając, że twierdzenia opozycji, iż obóz Zjednoczonej Prawicy wyprowadzi Polskę z UE to "wierutne kłamstwo".