Przyszłość Europy zależy od Toskanii

– O losie przywódcy Ligi Matteo Salviniego zdecyduje wynik wyborów w Toskanii. Jego ugrupowanie w wyborach do europarlamentu sprzed dwóch lat uzyskało 34 proc. poparcia, ale od tego czasu spadło do 25 proc., bo premierowi Giuseppe Contemu udało się dość skutecznie opanować pandemię. Jeśli Ceccardi zdobędzie Florencję, gwiazda Salviniego znów rozbłyśnie i zacznie on walczyć o przedterminowe wybory parlamentarne. Jeśli przegra, dalsza kariera Salviniego stanie pod znakiem zapytania, a inicjatywę na prawicy przejmą Bracia Włosi – mówi „Rz” Matteo Villa z Instytutu Spraw Międzynarodowych ISPI w Mediolanie.

Równolegle z wyborami regionalnymi Włosi uczestniczą w rozpisanym z inicjatywy M5S referendum nt. sprowadzenia liczby posłów z 630 do 400 oraz liczby senatorów z 315 do 200. Jeśli reforma zostanie zaakceptowana, jej wprowadzenie w życie (łącznie ze zmianą konstytucji) może na jakiś czas zabezpieczyć ekipę Contego przed wcześniejszymi wyborami. O terminie głosowania zadecyduje jednak wynik walki z pandemią i powiązany z tym stan gospodarki.

Po tragicznym bilansie zarazy wiosną tego roku, kiedy wirus uśmiercił przeszło 35 tys. Włochów, premier odważnie narzucił rygorystyczne reguły oddalenia społecznego. Podczas gdy w Hiszpanii stan wyjątkowy zniesiono w połowie czerwca, we Włoszech ma on trwać przynajmniej do października. Dzięki temu kraj notuje teraz ok. 1,5 tys. nowych zakażeń dziennie wobec ponad 10 tys. we Francji i Hiszpanii. Ma też w ciągu ostatnich 14 dni nieco ponad 30 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, niemal dziesięć razy mniej niż Hiszpania.