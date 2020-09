Czarnek: Rząd znakomicie sobie radzi z kryzysem wywołanym koronawirusem Fotorzepa, Jakub Czermiński

- 1300 zachorowań to dużo. To poważny problem, ale to nie jest powód, żeby panikować i żeby wywoływać negatywne emocje w społeczeństwie, bo społeczeństwo już i tak jest zmęczone koronawirusem i pandemią - ocenił w TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek, komentując najnowsze informacje o sytuacji epidemiologicznej w Polsce.