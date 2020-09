Spiegel: Merkel potajemnie odwiedziła Nawalnego w szpitalu

Aleksiej Nawalny trafił do berlińskiej kliniki po próbie otrucia go środkiem bojowym z grupy Nowiczoków.

Trafił do szpitala w Omsku, skąd po żądaniach rodziny został przetransportowany do Berlina.

Tam, po intensywnym okresie leczenia, wybudzono go ze śpiączki farmakologicznej. Opozycjonista powoli wraca do zdrowia, choć może to potrwać nawet rok.