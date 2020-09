Krzysztof Gawkowski: Szymon Hołownia? Czym niby różni się od Jarosława Kaczyńskiego?

Jak ocenił Gawkowski, "Szymon Hołownia rozpoczął właśnie dokładnie taką samą drogę, jak starzy polityczni wyjadacze". - Czym on się niby różni od Grzegorza Schetyny czy Jarosława Kaczyńskiego - zapytał. - W polityce "czyste ręce" kończą się tam, gdzie zaczyna się polityka i Hołownia ogłasza transfery do siebie. Taki jest pragmatyzm tego, co się wydarzyło - dodał i zaznaczył, że "nie jest to normalne".

Poseł Lewicy powiedział również, że „jeżeli ktoś musi podkradać posłów, aby utrzymać się na politycznej scenie do następnych wyborów, to źle wróży to na przyszłość”. - W tym wszystkim nie krokodylem jest Hołownia, tylko mrówką, którą inne partie będą powoli rozgniatały - zaznaczył Krzysztof Gawkowski.