Kinga Duda została doradczynią społeczną Andrzeja Dudy

Za pośrednictwem oficjalnego serwisu internetowego Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Kinga Duda została powołana na doradcę społecznego w sierpniu. W zamieszczonym biogramie czytamy, że córka prezydenta Andrzeja Dudy to prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa amerykańskiego na CUA Columbus School of Law w Dystrykcie Kolumbii.

Według tego źródła, Kinga Duda to uczestniczka licznych międzynarodowych konkursów z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), która w czasie studiów pełniła funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Postępowania Cywilnego TBSP UJ.

Kancelaria Prezydenta przekazała, że Kinga Duda zdobywała doświadczenie zawodowe w "licznych krajowych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych" oraz w Parlamencie Europejskim, zaś jako wolontariuszka uczestniczyła w pracach Biura Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP, "gdzie wspierała również prace legislacyjne".

Córka prezydenta specjalizuje się w międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym.

Kinga Duda była wśród gości lutowej konwencji inaugurującej kampanię prezydenta Andrzeja Dudy. Zabrała głos podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku po zakończeniu głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. – Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Ponieważ niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek - mówiła.