Telewizja nagrywa program podczas obrad Sejmu, Czarzasty protestuje

Czarzasty odniósł się w ten sposób do aktywności jednej z telewizji, której przedstawiciele na galerii sejmowej nagrywali program.

- Mam do pani prośbę, niech pani wezwie kogoś, bo chciałbym zwrócić na to uwagę, bo mnie się osobiście to nie podoba i nie uważam, że jest to poważne traktowanie posłów i posłanek PiS-u, Platformy i wszystkich innych po kolei klubów - zwrócił się do siedzącej obok przedstawicielki Kancelarii Sejmu.

Odpowiadając na głos z sali wicemarszałek powiedział, odnosząc się do dźwięków dobiegających z galerii: - Ale ja tu słyszę to po prostu.

- Są ludzie, którzy potrafią, mają taką umiejętność, słyszenia jednego, a niesłyszenia drugiego. Ja akurat nie mam takiej umiejętności, więc słyszę jedno i drugie - dodał.

Następnie wystąpienie rozpoczęła Magdalena Rzeczkowska.