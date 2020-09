Rozmowy na Nowogrodzkiej przesunięte, napięcie w Sejmie rośnie

W środę politycy Solidarnej Polski poinformowali, że nie będą popierać tej ustawy. Z naszych informacji wynika, że to stanowisko nie uległo zmianie. Opozycja jest wobec tego projektu bardzo krytyczna, a to oznacza że bez dyscypliny w Zjednoczonej Prawicy projekt nie zostanie zaakceptowany przez Sejm - o ile do głosowania dojdzie.

Emocje budzi też ustawa o ochronie zwierząt. W czwartek politycy PiS zapowiedzieli, że przywrócony zostanie zapis o zakazie uboju rytualnego. Wcześniej został wykreślony w trakcie nocnych prac sejmowej komisji. W tym jednak przypadku PiS może liczyć na wsparcie KO i Lewicy. W środę 35 posłów klubu PiS głosowało za odrzuceniem projektu w I czytaniu, a 15 wstrzymało się od głosu.