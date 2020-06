Witold Waszczykowski: Prezydent USA poszukuje rady od prezydenta Polski

Witold Waszczykowski w radiowej Trójce odniósł się do środowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Polityk ocenił, że opozycja bezpodstawnie krytykuje i drwi ze spotkania polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem. Europoseł PiS podkreślił, że Polska i Stany Zjednoczone mają wiele wspólnych interesów, w tym między innymi kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Jak stwierdził, decyzje dotyczące tych spraw w naszym regionie były podjęte jeszcze przez poprzednią administrację Baracka Obamy.

- Barack Obama w 2016 roku doszedł do wniosku, że reset z Rosją jest niekorzystny dla interesów i bezpieczeństwa NATO i amerykańskich. To on podjął decyzję o odblokowaniu budowy tarczy antyrakietowej, o wsparciu decyzji NATO o rozmieszczeniu sił Sojuszu na flance wschodniej, o wysłaniu ciężkiej brygady amerykańskiej - powiedział Witold Waszczykowski. - Wszystkie te decyzje Baracka Obamy były na szczęście realizowane przez Donalda Trumpa - dodał.