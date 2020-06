Władysław Kosiniak-Kamysz o PiS: Standardy z wymarzonego San Escobar

- To nie jest już państwo z tektury, to jest fikcja państwa, jeśli do takich rzeczy doszło - zaznaczył w programie "Onet Rano" Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza „Andrzejowi Dudzie i obozowi władzy pali się grunt pod nogami”. - Dlatego robią wrzutkę z wotum zaufania, które jest kompletnie niepotrzebne. Pół roku temu wygrali wybory i nikt tego nie kwestionuje - ocenił. - To była ustawka pod Andrzeja Dudę - dodał. - To była nieudolna próba wyjścia do przodu. Oni są silni w gębie, zwarci przy żłobie i gotowi do ucieczki przed problemami Polaków - podkreślił.