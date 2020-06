Śpiewak o Trzaskowskim: W tym wypadku idzie ręka w rękę z przestępcą

- Jestem osobą, która została dwukrotnie skazana prawomocnym karnym wyrokiem, ale jest Marek M., który też został skazany za próbę wyłudzenia kamienicy na Pradze. I Rafał Trzaskowski występuje w interesie Marka M., skarży decyzję komisji weryfikacyjnej tak, żeby on (M. - red.) mógł zatrzymać te nieruchomości, które w mojej ocenie po prostu ukradł i żeby nie musiał oddawać pieniędzy, które niesłusznie zarobił na reprywatyzacji - powiedział Jan Śpiewak.

Czytaj także: Śpiewak dziękuje Dudzie za ułaskawienie. "Sprawiedliwości stało się zadość"

- W tym wypadku Rafał Trzaskowski idzie ręka w rękę z przestępcą Markiem M. - dodał. - Po której stronie jest Rafał Trzaskowski, czy po stronie przestępców, czy po stronie zwykłych mieszkańców? - spytał.

Ocenił, że sprawa jest wyjątkowo bulwersująca, ponieważ Marek M. "to jest ten człowiek, który kupił roszczenia do kamienicy na Nabielaka za 1500 zł, gdzie mieszkała Jolanta Brzeska".

Brzeska była działaczką zaangażowaną w obronę eksmitowanych lokatorów. Została zamordowana w 2011 r. Sprawca lub sprawcy nie zostali wykryci.

Zdaniem Śpiewaka, "dzisiaj Rafał Trzaskowski staje w obronie" M. - Jak to się da wytłumaczyć? Moim zdaniem to się da wytłumaczyć tylko tak, że chcą powrócić do tego intratnego biznesu, jakim jest dzika reprywatyzacja. To są miliardy złotych, to są tysiące nieruchomości i muszą być po prostu konsekwentni. Muszą bronić Marka M., bo inaczej musieliby przyznać się: tak, warszawski ratusz łamał prawo, tak, warszawski ratusz wydawał nieruchomości niezgodnie z prawem - powiedział Śpiewak.

Aktywista był też pytany, dlaczego, jego zdaniem, warszawski ratusz skarży "w zasadzie każdą decyzję" komisji weryfikacyjnej. - Warszawa narzeka, że ma bardzo mało pieniędzy z powodu kryzysu i podejrzewam, że faktycznie kryzys uderzył w budżet Warszawy, ale to dlaczego w takim razie jak widzi pieniądze, które leżą na ulicy, które może zabrać od tych oszustów, może odzyskać od tych oszustów te nieruchomości (...) tego nie robi? Ja tego nie jestem w stanie wytłumaczyć inaczej niż działaniem na rzecz tego układu reprywatyzacyjnego - oświadczył aktywista.