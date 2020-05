Bosak: KE blokuje pomoc dla polskich firm. Wzywam rząd do działań

- Chcemy wezwać do działania polski rząd. Rząd, który biernie przygląda się temu, jak Unia Europejska od ponad miesiąca blokuje pomoc dla dużych polskich firm - powiedział Krzysztof Bosak na konferencji prasowej polityków Konfederacji.

- Oznacza to, iż Unia Europejska - konkretnie Komisja Europejska - blokuje w tej chwili pomoc dla firm zatrudniających 3,5 mln polskich pracowników. Te firmy mogą upaść - podkreślił Bosak.

"Wzywam rząd, żeby zaczął pomagać dużym polskim firmom"

Zaznaczając, że pomoc dla polskiej gospodarki jest blokowana kandydat Konfederacji wezwał rząd Morawieckiego "żeby zaczął odważnie działać". Zauważył, że jeśli KE nie jest w stanie zatwierdzić polskiego wniosku, to "może czekamy na decyzję odmowną".

- Tak czy inaczej - jaki jest sens czekania polskiego rządu? Wzywam polski rząd, żeby po prostu zaczął pomagać dużym polskim firmom. Miesiąc to wystarczająco wiele czasu, żeby urzędnicy KE, brukselscy biurokraci, zapoznali się z dokumentami, które przesłał polski rząd i zdecydowali w sprawie, która bardzo podobna jest do spraw, które przychodzą z innych państw, do spraw, które trafiały przez wszystkie ostatnie lata, gdzie zatwierdzane były wnioski o pomoc dla odpowiednich firm - mówił Bosak.

Poseł ocenił, że to nie pierwszy taki przypadek. - Jeden z najbardziej znanych w Polsce przypadków niesprawiedliwości działania instytucji unijnych to zgoda na pomoc dla niemieckich stoczni i jednocześnie brak zgody na pomoc dla polskich stoczni - stwierdził.