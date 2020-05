Nie powstanie komisja ds. pedofilii. Przez epidemię

Komisja miała zająć się nadużyciami wobec dzieci nie tylko w Kościele, ale też w innych środowiskach. Dostała kontrowersyjne uprawnienia, takie jak prawo wydawania postanowień o wpisie do rejestru pedofilów, i ogromny budżet 12 mln zł rocznie. To więcej, niż pochłania rzecznik praw dziecka. W 44-osobowym urzędzie obsługującym komisję ds. pedofilii zwykły kierowca miał zarobić 9 tys. zł.

Dział Prasowy Senatu informuje, że w tej izbie prace się już toczą, projekt był przedmiotem prac komisji senackich w lutym i marcu, a „kolejnym krokiem jest drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym Senatu”. O wiele mniej zaawansowane są prace w Sejmie, gdzie projekt został dopiero skierowany do pierwszego czytania. To w odniesieniu do tego projektu Centrum Informacyjne Sejmu napisało nam, że prace zostały wstrzymane z powodu koronawirusa.

Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk i Fundacja „Nie lękajcie się” chciały początkowo wnieść projekt jako inicjatywę obywatelską, ale ostatecznie przekazały go posłom lewicy. – Niestety, lewica do tej pory go nie złożyła. Nie wiem dlaczego. Ambasadorką projektu miała być w Sejmie posłanka Joanna Scheuring-Wielgus – mówi Jolanta Banach ze Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk, była pełnomocnik rządu do spraw rodziny i kobiet.