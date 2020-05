Zdalne posiedzenia parlamentu stają się fikcją

We wtorek ruszyło posiedzenie Senatu, podczas którego izba miała zdecydować, co zrobić z ustawą wprowadzającą głosowanie korespondencyjne podczas wyborów prezydenckich. Od kwietnia Senat zbiera się w tzw. trybie hybrydowym, czyli część senatorów łączy się przez internet. Nieoczekiwanie senator PiS Marek Martynowski złożył wniosek o zmianę sposobu obradowania z hybrydowego na stacjonarne.

Wniosek upadł, lecz to kolejny dowód na to, że zdalne obrady Sejmu i Senatu, wprowadzone w celu ochrony przed koronawirusem, stają się fikcją.

Obrad zdalnych od początku domagał się senacki klub PiS. Dlaczego więc złożył we wtorek wniosek o obrady stacjonarne? – Zrobiliśmy to, by skończyć z pewną fikcją polegającą na tym, że Senat może obradować zdalnie, ale komisje zbierają się wyłącznie stacjonarnie – tłumaczy senator PiS Krzysztof Słoń.