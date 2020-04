Ranking zaufania: Łukasz Szumowski wyprzedził prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu, minister zdrowia Łukasz Szumowski ma zaufanie 51,1 proc. Polaków. W porównaniu do marca zyskał on 9,8 pkt proc., jednocześnie wyrównując rekordowy poziom w historii pomiarów IBRiS dla Onetu. Taki sam wynik ostatni raz w listopadzie 2917 roku Andrzej Duda. Brak zaufania do Szumowskiego deklaruje 12 proc. badanych.

Prezydent Andrzej Duda, który od wielu miesięcy otwierał ranking, spadł na drugie miejsce. Obecnie cieszy się on. zaufaniem 44,5 proc. osób (-0,9 pkt proc.). Na trzeciej pozycji znalazł się premier Mateusz Morawiecki z zaufaniem na poziomie 42,5 proc. (+1,4 pkt proc.).

Na miejscu czwartym znalazł się natomiast kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 39,6 proc. respondentów (-0,2 pkt proc.). Kandydat Lewicy Robert Biedroń znalazł się na miejscu piątym. Politykowi ufa 30,3 proc. (-2,6 pkt proc.).