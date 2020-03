Sejm podzielony, tak jak opozycja

Sejm zbiera się o 14, ale można być pewnym, że żaden klub nie pojawi się w pełnym składzie.Jak wynika z naszych rozmów oraz publicznych wypowiedzi polityków, skala nieobecności może sięgnąć w niektórych klubach nawet jednej trzeciej ich składu. Z KO pojawi się w Sejmie ok. 100 posłów na 134 - wynika z naszych nieoficjalnych informacji. Nie będzie za to ok. 10 posłów i posłanek PSL-Koalicji Polskiej.

PO argumentuje od kilku dni, że politycy i posłowie są wybierani na “ciężkie czasy”, a ich obowiązkiem jest stawić się w pracy. Z deklaracji PO wynika, że dziś planowane jest zgłoszenie poprawek do zmian w regulaminie Sejmu. Tak, by głosowanie internetowe było możliwe tylko wtedy, gdy obowiązuje stan nadzwyczajny. - Od konstytucji nie może być ważniejsze rozporządzenie ministra zdrowia - mówił w poniedziałek Borys Budka. Bo w sytuacji, gdy stan epidemii i stan zagrożenia epidemiologicznego może wprowadzić rząd, to i parlament może być de facto zawieszony, gdy tak zdecyduje obóz rządzący. Głosowanie poprawek do regulaminu może być jednym z najważniejszych w tej kadencji.

Zwłaszcza, że ostatnie kilkanaście godzin to eskalacja napięcia w opozycji. Lewica jest rozczarowana postawa PO. - Jestem rozczarowany totalną opozycją Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj do polskiego Sejmu zjadą posłowie, asystenci i inni pracownicy. To wielkie ryzyko, którego nie trzeba było ponosić. To wbrew zdrowemu rozsądkowi - mówił Biedroń. Do konfliktu doszło jednak przede wszystkim na linii KO-PSL. Ludowcy w internetowym memie przytoczyli wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która miała paść na posiedzeniu Prezydium, o tym że Konstytucja jest ważniejsza niż życie ludzi. Wicemarszałek nie zaprzeczyła jednoznacznie, że takie słowa padły, prosiła tylko w jednym z programów w środę by cytować ja dokładnie. W odpowiedzi lider PO Borys Budka w dzisiejszym programie Tłit WP nie wykluczył kroków prawnych wobec sztabu Kosiniaka-Kamysza.

Sejm ma już na posiedzeniu zdalnym zająć się tarcza antykryzysowa. W przyszłym tygodniu - we wtorek - ma ja rozpatrywać Senat, kontrolowany przez opozycję.