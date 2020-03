Fogiel: Próba bicia piany. Przykre, że z Tuska tyle zostało

Wcześniej politycy Koalicji Obywatelskiej powiedzieli, że firma z Gdańska otrzymała od rządu zlecenie na 3,5 mln zł na produkcję testów na koronawirusa, a członkiem rady nadzorczej i byłym właścicielem jest osoba związana z PiS.

O sprawę w Polsat News został zapytany wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Apelowali wszyscy - pan prezydent, pan premier, również część opozycji - żeby sprawy koronawirusa nie upolityczniać. Pan premier spotkał się i będzie się regularnie spotykał, jak ustalono, z przedstawicielami opozycji, będzie im przekazywał informacje i to jest raczej poważne zachowanie w sytuacji pewnego kryzysu - powiedział.

- To, co robi Donald Tusk, to, co robi część opozycji, próba jakiegoś bicia piany, doszukiwania się dziury w całym, jest mało odpowiedzialne - dodał, odnosząc się do konferencji prasowej w sprawie firmy z Gdańska, na której wystąpili Adam Szłapka, Izabela Leszczyna i Barbara Nowacka.

- Już od dłuższego czasu Donald Tusk wybrał taką metodę funkcjonowania w życiu politycznym, że pisze coś bardzo kontrowersyjnego na Twitterze, niby złośliwego, niby żartobliwego, ale tak naprawdę stara się wsadzić kij w mrowisko - mówił poseł PiS.

- Przykre, że jednak z byłego polskiego premiera tyle zostało - ocenił.