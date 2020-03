Prezydent o wsparciu dla onkologii. Powstaje Fundusz Medyczny

Po niedzielnym spotkaniu ministra zdrowia i prezydenta, podczas wspólnej konferencji prasowej poinformowano o utworzeniu specjalnego funduszu wspierającego onkologię.

Fundusz, niezależny od NFZ, w wysokości 2 miliardów 750 mln złotych będzie przeznaczony na trzy filary: leczenie, inwestycje i profilaktykę.

- Wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie nie wręcz ogromny. W 2015 r. było to 77 mld zł, w tym roku jest to 104 mld, a dzięki funduszowi wyjdzie blisko 107 mld zł na walkę o zdrowie i życie Polaków. Fundusz Medyczny będzie również wspierał wydatki inwestycyjne tam, gdzie potrzebny jest nowy sprzęt i wdrażanie nowych terapii. Przewidujemy, że w 10 proc. mógłby wspierać także profilaktykę. Ma być to element poprawy jakości życia i bezpieczeństwa w Polsce dla wszystkich - powiedział prezydent.