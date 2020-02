Ukraina szuka premiera. Niebawem może powstać nowy rząd

W ten sposób na czele rządu stanęła osoba bez żadnego doświadczenia politycznego – wcześniej Honczaruk zarządzał kijowskim think tankiem. W mediach zaistniał, gdy zaczął jeździć na hulajnodze po korytarzach siedziby rządu. W styczniu stał się bohaterem afery taśmowej – nagrano go podczas narady z członkami rządu. Mówił, że prezydent ma niewielkie pojęcie o gospodarce, i przyznał, że sam jest „dyletantem w ekonomii”.

Już wtedy media zaczęły wróżyć jego szybką dymisję. Miał jednak mocne zaplecze polityczne w postaci szefa prezydenckiego biura. Jednak 11 lutego Bogdan został zdymisjonowany. Niemal natychmiast wybrał się na Seszele i publikował w sieciach społecznościowych zdjęcia z plaży oraz zachęcał kolegów, by „dotrzymali mu towarzystwa”. Po tej dymisji już raczej nikt nie ma wątpliwości, że do Bogdana dołączy premier Honczaruk.

Poziom zaufania dla obecnego rządu z 57 proc. we wrześniu spadł do 28 proc. w lutym. Z niedawnego sondażu kijowskiego Centrum Razumkowa wynika, że ponad połowa Ukraińców uważa, że kraj „idzie w złym kierunku”. Zaufanie Ukraińców zaczął tracić również główny „sługa narodu” (tak się nazywa popularny serial, w którym Zełenski jeszcze przed swoją polityczną karierą zagrał prezydenta Ukrainy). Od września do lutego zaufanie do prezydenta spadło z 79 do 51 proc.