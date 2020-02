Biden: Chyba nie zostałem aresztowany w RPA

W ostatnim czasie w kampanii prawyborczej Joe Biden kilkakrotnie odnosił się do swej wizyty w RPA w latach 70. ubiegłego wieku mówiąc, że został wówczas aresztowany.

- Trzydzieści lat temu Nelson Mandela wyszedł z więzienia i rozpoczął rozmowy na temat apartheidu - mówił kandydat na wiecu w Karolinie Południowej.

- Miałem wielki zaszczyt poznać go. Miałem wielki zaszczyt być, wraz z naszym ambasadorem przy ONZ, aresztowanym w Soweto, gdy próbowałem się z nim (Mandelą - red.) spotkać - oświadczył.

- Nie, nigdy nie zostałem aresztowany, nie sądzę też, by Joe Biden był aresztowany - powiedział pytany przez "The New York Times" o słowa byłego wiceprezydenta Andrew Young, ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ z lat 70.

AFP