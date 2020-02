Poseł Konfederacji: Państwowe autobusy? Ludzie po prostu kupują samochody

W reakcji na te słowa Sośnierz odparł, że ludzie "po prostu kupują samochody" w ramach walki z takim wykluczeniem.

- Znowu marnujemy pieniądze na państwowe autobusy, które będą nieefektywne, zamiast dać ludziom zarobić - mówił Sośnierz dodając, że gdyby ludzie zarabiali więcej wówczas ci, którzy dziś nie mają samochodów, mogliby je sobie kupić.

- Ludzie jakoś dojeżdżają - mówił też poseł Konfederacji.

Na uwagę Adama Banaszaka z Porozumienia, że "gdyby wykluczenie transportowe było w możliwie dużej części zlikwidowane to napędziłoby to gospodarkę", Sośnierz odparł, że to nieprawda. - To byłaby irracjonalna alokacja kapitału - ocenił.

Dobromir Sośnierz jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Praw Kierowców.