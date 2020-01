Solidarna Polska będzie miała kolejnego posła

Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię Polska zyska w Parlamencie Europejskim jeden mandat. Obejmie go poseł Prawa i Sprawiedliwości z woj. świętokrzyskiego Dominik Tarczyński. Osobą w pierwszej kolejności uprawnioną do zajęcia jego miejsca w Sejmie jest Mariusz Gosek, obecny członek zarządu województwa świętokrzyskiego, na którego jesienią 2019 r. głosowało dokładnie 4621 osób. Już wiadomo, że skorzysta z tej okazji.

– Polityka to gra zespołowa i czasami bardziej skomplikowana, niż się nam wydaje. Gram w drużynie Zbigniewa Ziobry i podlegam też decyzjom szefa. Jego głos zawsze kończy moje dylematy. Zbigniew Ziobro poza tym, że jest moim szefem, to prywatnie jesteśmy zwyczajnie przyjaciółmi i musimy tak działać, żeby widzieć szerzej pewne perspektywy – dodaje.

- Ufam, że podejmuję właściwą decyzję. Wszystko zweryfikuje czas. Obojętnie na jakimkolwiek odcinku życia publicznego się znajdę, zawsze będę starał się walczyć o rozwój świętokrzyskiego. A jak są wahania, to zawsze rozstrzygający dla mnie jest głos ministra Zbigniewa Ziobro. Tak też było i tym razem. Do tej decyzji przekonani byliśmy obaj – podkreśla Mariusz Gosek. Jednocześnie członek zarządu woj. świętokrzyskiego nie ukrywa, że trochę szkoda mu porzucać pracę w samorządzie, w którym odgrywa znaczącą rolę od końca 2018 r.

Zdaniem dr Witolda Sokały, politologa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, region świętokrzyski raczej nie straci na tym, że Dominik Tarczyński przeniesie się do Brukseli.

- Można spodziewać się sporo nowych igrzysk dla wszystkich i troszkę chleba dla wybranych. Pewnie ktoś się załapie na wycieczkę do Brukseli, a ktoś inny na tłustszą fuchę w biurze poselskim. Oby te euro były wydawane w kieleckich butikach, a nie brukselskich. Wtedy i region choć troszkę skorzysta – mówi Onetowi dr Sokała.

Jednocześnie politolog UJK zwraca uwagę na to, że wejście do Sejmu Mariusza Goska jeszcze bardziej wzmocni obóz ministra Zbigniewa Ziobry.

- To jest zmiana znacznie ważniejsza niż personalia. Oczywiście daleko do tego, by "PiS się bał", ale jak wiadomo, kropla drąży skałę. Z punktu widzenia mniejszego koalicjanta w obozie, w dodatku traktowanego przez tego wielkiego ze zrozumiałą nieufnością, to Zbigniew Ziobro jest beneficjentem tej zmiany. Skonsumuje zysk nie od razu, ale w jakiejś perspektywie z pewnością podejmie taką próbę – uważa dr Sokała.

Sam Mariusz Gosek nie ukrywa, że w Sejmie będzie poruszał się w bliskim otoczeniu swojego szefa.

- Zawsze tak było i liczę na to, że i tym razem tutaj nic się nie zmieni – zaznacza przyszły poseł. – Solidarna Polska zwiększy stan posiadania do 19 posłów, ale nic wielkiego w sensie arytmetycznym to nie zmienia. Jesteśmy lojalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Szanujemy naszych kolegów z Porozumienia. Mamy wspólne cele. Mamy jasny program. Skupiamy się na jego realizacji. Zresztą to obiecaliśmy Polakom, kandydując jesienią do Sejmu. Trzeba robić swoje – dodaje Mariusz Gosek.

Przypomnijmy, że jeśli Mariusz Gosek zrezygnuje z mandatu radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego, to pierwszą osobą w kolejności, która może go zastąpić, będzie Marcin Piętak. To obecny szef Gabinetu Marszałka Województwa oraz prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Jeśli przyjmie mandat, będzie musiał zrezygnować z pełnienia obu funkcji.