Jarosław Sachajko o 5G: Rząd traktuje nas jak chłopów pańszczyźnianych

Poseł Koalicji Polskiej Jarosław Sachajko relacjonował we wnet.fm ostatnie posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw cyberbezpieczeństwa. Polityk wyraził zaniepokojenie stukrotnym podwyższeniem norm promieniowania elektromagnetycznego. Poseł tłumaczył także, dlaczego zorganizował konferencję na ten temat. - Konferencję dotyczącą sieci 5G zorganizowałem kilka miesięcy temu, jeszcze w poprzedniej kadencji. To był zespół parlamentarny ds. bezpieczeństwa, który miał się zajmować projektem rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego dopuszczalnych norm pół elektromagnetycznych w środowisku. W tym rozporządzeniu minister zdrowia chce stukrotnie podnieść normy promieniowania. Samo to powinno wzbudzi nasze zaniepokojenie - powiedział Sachajko. - Niestety rząd dalej traktuje nas, przepraszam, ale jako chłopów pańszczyźnianych. Nie mówi nam prawdy, wbrew przeciwnie, kłamie. Próbuje dobierać odpowiednio, jak mu pasuje, jakieś argumenty naukowe - dodał.

