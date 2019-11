Termin minął. Wielka Brytania nie oddała archipelagu Czagos

W maju Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w wydanej rezolucji potwierdziło opinię MTS i wezwało Wielką Brytanię do zaprzestania administrowania archipelagiem do 22 listopada. Rezolucję poparło 116 państw, przeciw było 6, w tym Wielka Brytania. Kraj ten nie wykonał postanowień rezolucji, za co nie grożą mu żadne sankcje, ponieważ stanowisko ZG ONZ nie miało charakteru wiążącego.

Maurytyjski premier Pravind Jugnauth oświadczył, że w związku z niewykonaniem rezolucji Wielka Brytania jest nielegalnym kolonialnym okupantem. Władze kraju twierdzą, że do przekazania Wielkiej Brytanii archipelagu zostały zmuszone w zamian za uzyskanie niepodległości.